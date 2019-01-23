Снег не помешал хорошему настроению обитателей киевского зоопарка (фоторепортаж)
18:59, 23 января 2019Спасение видов
44 0
Животные беззаботно гуляли по снегу и не переживали из-за пробок на дорогах.
Снегопад, который накрыл Киев в среду, 23 января, и подпортил настроение водителям и пешеходам, не стал помехой хорошему настроению жителей киевского зоопарка.
Пушистые зверушки в Киевском зоопарке беззаботно гуляли по снегу и не переживали из-за пробок на дорогах.
Кстати, как отметили в зоопарке, "после купания в свежем снежке мех животных становится еще пушистее и ярче".
Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Украине сохранится морозная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter