Судьба аиста: рискованный эксперимент украинских орнитологов закончился успехом (видео)

Шансов, что птица начнет мигрировать, почти не было.

Украинским орнитологам впервые удалось вернуть в дикую природу черного аиста, который вырос в неволе.

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Краснокнижная птица родилась в киевском зоопарке, а жить на воле училась на Прикарпатье. И вот теперь ее увидели на зимовке в Греции. Этот эксперимент ученые сравнивают с высадкой человека на Луну.

Самка черного аиста пролетела более тысячи километров - из Галича до острова Лесбос. Возвращения украинской мигрантки орнитологи ждут аж через три года.

Ранее на Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые вследствие непогоды потеряли дом.