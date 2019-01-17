Судьба аиста: рискованный эксперимент украинских орнитологов закончился успехом (видео)
11:55, 17 января 2019Спасение видов
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Шансов, что птица начнет мигрировать, почти не было.
Украинским орнитологам впервые удалось вернуть в дикую природу черного аиста, который вырос в неволе.
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Краснокнижная птица родилась в киевском зоопарке, а жить на воле училась на Прикарпатье. И вот теперь ее увидели на зимовке в Греции. Этот эксперимент ученые сравнивают с высадкой человека на Луну.
Самка черного аиста пролетела более тысячи километров - из Галича до острова Лесбос. Возвращения украинской мигрантки орнитологи ждут аж через три года.
Ранее на Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые вследствие непогоды потеряли дом.
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