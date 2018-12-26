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Кувыркается и радуется: в зоопарке Вашингтона показали панду, которая играется в снегу (видео)

10:53, 26 декабря 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Трехлетний самец черно-белой панды охотно подгребает снег лапами, а также выполняет сложные акробатические трюки - переворачивается в сугробах по несколько раз подряд.

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В зоопарке видео разместили на официальной странице в соцсетях, чтобы напомнить, что на Рождество работники и жители зверинца будут отдыхать. 

Ранее первый снег порадовал пару китайских панд.

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Теги: #снег#панда