Кувыркается и радуется: в зоопарке Вашингтона показали панду, которая играется в снегу (видео)

Трехлетний самец черно-белой панды охотно подгребает снег лапами, а также выполняет сложные акробатические трюки.

Работники Вашингтонского зоопарка обнародовали видео, на котором панда играется в снегу.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Трехлетний самец черно-белой панды охотно подгребает снег лапами, а также выполняет сложные акробатические трюки - переворачивается в сугробах по несколько раз подряд.

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В зоопарке видео разместили на официальной странице в соцсетях, чтобы напомнить, что на Рождество работники и жители зверинца будут отдыхать.

Ранее первый снег порадовал пару китайских панд.