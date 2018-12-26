Кувыркается и радуется: в зоопарке Вашингтона показали панду, которая играется в снегу (видео)
10:53, 26 декабря 2018Спасение видов
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Трехлетний самец черно-белой панды охотно подгребает снег лапами, а также выполняет сложные акробатические трюки.
Працівники Вашингтонського зоопарку оприлюднили відео, на якому панда грається в снігу
Работники Вашингтонского зоопарка обнародовали видео, на котором панда играется в снегу.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Трехлетний самец черно-белой панды охотно подгребает снег лапами, а также выполняет сложные акробатические трюки - переворачивается в сугробах по несколько раз подряд.
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В зоопарке видео разместили на официальной странице в соцсетях, чтобы напомнить, что на Рождество работники и жители зверинца будут отдыхать.
Ранее первый снег порадовал пару китайских панд.
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