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В Париже открылась выставка гигантских подсвеченных скульптур исчезающих видов животных (видео)

11:54, 21 декабря 2018
Спасение видов
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В Париже открылась выставка гигантских подсвеченных скульптур животных / Скриншот

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В этом году 15-метровые подсвеченные фигуры установили в ботаническом саду Парижа.

Экспозиция начинается с динозавров, мамонтов и саблезубых тигров, напоминая посетителям, что может произойти с существующими видами, если люди не прекратят наступление на природу.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, за последние 40 лет популяция позвоночных животных на планете сократилась на 60%.

Тем временем в зоопарке Лос-Анджелеса тысячи мерцающих гирлянд напоминают американцам о неуклонном приближении праздников.

Как только наступает темнота и звери укладываются спать, их заменяют искусственные, но не менее яркие животные. Кроме сияющих фигур животных в зоопарке установлены разнообразные праздничные композиции.

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Теги: #зоопарк#тварини#спасение видов#инсталяция