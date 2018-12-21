В Париже открылась выставка гигантских подсвеченных скульптур исчезающих видов животных (видео)

Тем временем в зоопарке Лос-Анджелеса посетителей развлекают танцами и световыми представлениями.

Во французской столице Париже открылось световое шоу, посвященное редким видам животных, которым грозит вымирание.

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В этом году 15-метровые подсвеченные фигуры установили в ботаническом саду Парижа.

Экспозиция начинается с динозавров, мамонтов и саблезубых тигров, напоминая посетителям, что может произойти с существующими видами, если люди не прекратят наступление на природу.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, за последние 40 лет популяция позвоночных животных на планете сократилась на 60%.

Тем временем в зоопарке Лос-Анджелеса тысячи мерцающих гирлянд напоминают американцам о неуклонном приближении праздников.

Как только наступает темнота и звери укладываются спать, их заменяют искусственные, но не менее яркие животные. Кроме сияющих фигур животных в зоопарке установлены разнообразные праздничные композиции.