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Британский зоопарк составил перечень самых популярных детенышей, появившихся на свет в этом году (видео)

13:37, 18 декабря 2018
Спасение видов
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Британский зоопарк показал видео с самыми популярными детенышами / Скриншот - ТСН

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Как сообщается в сюжете ТСН, в честь детенышей, которыми особенно гордится зверинец, сняли специальный ролик.

В частности, его звездами стал первый в Британии малайский медвежонок, лесной дракон, детеныш редкого окапи, малыш носорога и крошечный шимпанзе.

Отмечается, что на прошлых выходных тропическая экспозиция зоопарка пострадала от пожара, в котором погибли экзотические рыбы и птицы. На помощь зверинцу люди собрали 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Китае клонировали собаку-кинозвезду ради «продолжения» ее жизни и карьеры.

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Теги: #Великобритания#зоопарк