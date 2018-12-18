Британский зоопарк составил перечень самых популярных детенышей, появившихся на свет в этом году (видео)
13:37, 18 декабря 2018Спасение видов
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В перечень попали малайский медвежонок, лесной дракон, детеныш редкого окапи, малыш носорога и крошечный шимпанзе.
Британский зоопарк показал видео с самыми популярными детенышами / Скриншот - ТСН
Зоопарк британского города Честер составил перечень из десяти самых популярных малышей, появившихся на свет в этом году.
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Как сообщается в сюжете ТСН, в честь детенышей, которыми особенно гордится зверинец, сняли специальный ролик.
В частности, его звездами стал первый в Британии малайский медвежонок, лесной дракон, детеныш редкого окапи, малыш носорога и крошечный шимпанзе.
Отмечается, что на прошлых выходных тропическая экспозиция зоопарка пострадала от пожара, в котором погибли экзотические рыбы и птицы. На помощь зверинцу люди собрали 150 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в Китае клонировали собаку-кинозвезду ради «продолжения» ее жизни и карьеры.
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