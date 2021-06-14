Лемурчики еще совсем крошечные, но с интересом исследуют мир.

В экопарке в Харькове родились по двое черно-белых и белолобых лемуров.

Это довольно редкое пополнение, ведь в неволе эти животные размножаются нечасто. Поэтому потомству в экопарке радуются, сообщает ТСН.

Детеныши появились на свет с весом по сто граммов каждый. И хотя лемурчики еще совсем крошечные, но с интересом исследуют мир.

Они растут довольно быстро и имеют хороший аппетит. Кроме маминого молока уже понемногу пробуют овощи и фрукты. Малыши ни на миг не оставляют родителей и держатся за них хвостиками.

Как отметили в экопарке, все виды лемуров занесены в Красную книгу и считаются вымирающими. В естественной среде обитают только на Мадагаскаре и расположенных рядом Коморских островах.

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"Детеныши находятся вместе со своими заботливыми мамами в группах. Лемуры животные социальные, воспитанием подрастающего поколения занимаются совместно. Малыши едят материнское молоко и уже "пробуют на зуб" взрослую пищу. Рацион у этих видов состоит в основном из тропических фруктов", - рассказали в экопарке.

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Автор: Александр Топчий