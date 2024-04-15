Единственные птицы, которые смогли адаптироваться, это вороны.

Российская армия нанесла и продолжает наносить большой вред окружающей среде и, по мнению ученых, многие птицы, в частности, краснокнижные, сейчас под угрозой вымирания.

В сюжете 1+1 говорится, что птицы являются жертвами войны, хотя люди пока этого не замечают. Птицы погибают от взрывов, их гнезда горят и они ищут новые места для гнездования. Орнитологи убеждены, что некоторые виды могут исчезнуть навсегда. Например, ученые волнуются за розовых фламинго, которые в прошлом году впервые гнездились в Украине - в Одесской области. Тогда ученые насчитали почти две сотни птенцов.

"Было очень шумно и они не могли нормально гнездиться и в конце декабря улетели в Турцию, Болгарию. Там они зимовали и три недели назад вернулись к нам", - говорит руководитель научного отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Говорится, что ранее фламинго пытались сформировать колонию на Херсонщине, но близость к российским полигонам заставила птиц перебраться севернее - на Тузловские лиманы, но война настигла их и там. Сотрудники заповедника опасаются, что фламинго могут навсегда покинуть территорию Украины.

"Они мигрируют каждый день с лимана на лиман - у нас 13 лиманов. Но ночью очень шумно и мы волнуемся за их будущее - что они не смогут выбрать лиман для гнездования", - говорит Русев.

По словам специалистов, птицы погибают от ранений, пожаров, из-за уничтоженных лесов они вынуждены искать новые места для гнездования. Профессор кафедры экологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Андрей Бокотей говорит, что происходит катастрофа. Даже сами звуки взрывов могут быть смертельными для птиц - их барабанные перепонки очень чувствительны, как и люди они получают контузии. Если мелкая птица мобильна и может гнездиться где угодно, то более крупные птицы слишком привязаны к своим домам и больше всего страдают от войны.

Например, краснокнижные хохлатки (близкий родственник журавля), которые в последние годы гнездились только на Керченском полуострове. По мнению орнитолога, шансы выжить у них минимальны. Это касается многих краснокнижных птиц из степной зоны. Отмечается, что мы будем иметь катастрофическую ситуацию с этими видами в Украине. Наиболее вероятно, что они просто исчезнут.

Уменьшение одних влечет уменьшение других. То есть, птицы едят каких-то насекомых, если пищи станет меньше, станет меньше птиц и тому подобное. Цепочка потянет за собой "волну", последствия которой сейчас предсказать нельзя.

Выяснилось, что самые выносливые это вороны, которые, по мнению орнитолога Геннадия Тищенко, смогли приспособиться. А вот удивительной паре аистов угрожает на Черниговщине. Эти аисты с невероятной историей любви - они почти не разлучны. По словам специалистов, так почти 10 лет. Директор Менского зоопарка на Черниговщине Зинаида Максименко говорит, что это уникальная семья. Пара настолько ответственная, что гнездо почти никогда не оставляет, тем более с яйцами. Но их дом очень близко к российской границе - когда взрывы, сирены, они улетают.

Ученые не исключают, что когда-то придется переселять птиц и животных с территории, где они выжили, на земли их прежнего ореола, но этот путь очень сложный. Окончательные выводы можно будет сделать только после окончания войны и разминирования территории.

Новости экологии - детали

Напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) с юга прилетели первые розовые фламинго. Ученые насчитали почти 60 птиц, которые "исследуют" островные системы, проводят "рекогносцировку", чтобы оценить возможность гнездования в 2024 году. Уровень воды в лиманах в тот момент был высокий и такие безопасные для гнездования острова в заповедной зоне нацпарка есть, но каждый день для фламинго есть риски от войны, поскольку птицы очень чувствительны. Если шумовая нагрузка и фактор беспокойства будут высокими, то они не смогут воспроизвестись.

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