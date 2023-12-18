К счастью, существует весьма простой способ защитить себя от угрозы.

Самолеты являются одним из самых популярных и удобных средств передвижения на длинные дистанции. Однако также авиаперелеты таят немало опасностей – от более очевидных до малоизвестных.

Так, бортпроводница из Австралии с ником @kayla.zck в своем TikTok предупредила туристов о "скрытой опасности" на рейсах, о которой большинство пассажиров даже не подозревают.

"Существует скрытая опасность на рейсах, и, я думаю, большинство людей о ней не знают – и это УФ-излучение. УФ-излучение там наверху невероятно сильное, поэтому я обязательно наношу солнцезащитный крем перед полетом и во время него", – рассказала Кайла.

В ответ на один из комментариев она пояснила, что для экипажей самолетов ультрафиолет на борту является действительно серьезной проблемой.

"У экипажа самолета заболеваемость меланомой в два раза выше, чем у населения в целом, вред наносится даже если вы не сгорели", – отметила автор блога.

При этом девушка рассказала туристам, как всегда иметь под рукой немного солнцезащитного крема, который можно без проблем пронести в ручной клади на борт (в большинстве аэропортов мира запрещено брать в салон самолета жидкости, в том числе крема, суммарным объемом более 100 мл – ред.).

"Очевидно, что этот (крем, который показала подписчикам Кайла – ред.) слишком большой, чтобы его можно было взять с собой на борт, но я положила его в маленькие контейнеры", – поделилась лайфхаком опытная стюардесса.

Когда один из подписчиков Кайлы поинтересовался, как именно солнечные лучи попадают на борт самолета, она пояснила, что это происходит через окна. "Еще одна причина выбрать место у прохода", – резюмировал автор вопроса.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили, что спать во время взлета и посадки самолета может быть опасно для здоровья и даже жизни.

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