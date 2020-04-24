Из-за отсутствия туристов редкие морские коровы вернулись на побережье Таиланда (видео)

Загрязнение моря и человеческая деятельность почти вытеснили этих животных с побережья.

Редких морских млекопитающих дюгоней, также известных как морские коровы, заметили на юге Таиланда.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Загрязнение моря и человеческая деятельность почти вытеснили этих животных с побережья. Сейчас популяция морских коров в Таиланде составляет всего около 250 особей.

Во время карантина, когда вода очистилась, животные вернулись, чтобы полакомиться водорослями и погреться на солнышке.

Отметим, дюгонь, от французской морская корова, это растительноядные морские млекопитающие ряда сиренообразных, распространенные преимущественно в Индийском океане. Длина тела взрослой особи составляет 2,5-4 метра, вес достигает 600 кг. Считаются уязвимым видом, занесенным в Красную книгу Международного союза охраны природы, ведь в свое время дюгоней активно истребляли за мясо, напоминающего вкус телятины, а также ради жира, шкуры и костей, которые идут на поделки под слоновую кость. В некоторых азиатских культурах части тела дюгоней используются в традиционной медицине. Из-за охоты и деградации среды обитания на большей части ареала дюгонь стал редким или исчез. Так, по оценкам, которые основаны на частоте вылова дюгоней сетями, его численность в лучшей части ареала, вблизи берегов Квинсленда, с 1962 по 1999 годы сократилась с 72 000 до 4 220 особей. Сейчас вылов дюгоней запрещен. Охота разрешена лишь как традиционный промысел коренных народов.

Как сообщал УНИАН, ранее опустевшие из-за коронавируса пляжи Таиланда заняли редкие кожистые черепахи.