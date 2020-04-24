Почти магия: пляжи в Мексике "загорелись" голубым сиянием (фото)

Морские биологи сразу же отвергли версию, что карантин способствовал этому природному явлению.

Побережье Акапулько (Мексика) ночью загорелось голубым светом из-за планктона. Это явление последний раз наблюдали 60 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

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Морские биологи сразу же отвергли версию местных жителей, что природное явление образовалось благодаря длительном отсутствию людей на пляжах из-за карантина.

Биолюминесценция – свет, возникающий в результате биохимической реакции, в которой важную роль играет белок, молекулярный кислород и аденозинтрифосфат (АТФ). Кислород окисляется белком, тот ускоряет реакцию, а АТФ обеспечивает энергию для реакции, выделяя заметный свет ночью, объяснили ученые.

Другие же ученые предполагают, что биолюминесценция на самом деле является результатом эволюции.

«В начале, когда атмосфера Земли имела почти нулевую концентрацию кислорода, и кислород постепенно увеличивался из-за усиленного присутствия организмов, обеспечивающих фотосинтез. Организмы освобождались от кислорода, который затем был токсичным для них в результате биолюминесценции», – предположили американские ученые.

Как сообщал УНИАН, редких морских млекопитающих дюгоней, также известных как морские коровы, заметили на юге Таиланда.