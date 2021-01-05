Каждый год в новогоднюю ночь социальные сети пестрят сообщениями о том, что люди и животные страдают от использования фейерверков, петард, хлопушек и других пиротехнических средств.

На сайте президента Украины 4 января 2021 года была зарегистрирована петиция №22/111058-еп под названием "Запрет использования и продажи пиротехнических средств в Украине".

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Просмотреть и поддержать петицию можно по ссылке. Если в течение 90 дней она получит поддержку 25 тысяч украинцев, ее направят на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

"Каждый год в новогоднюю ночь социальные сети пестрят сообщениями о том, что люди и животные страдают от использования фейерверков, петард, хлопушек и других пиротехнических средств. Вред, который наносят пиротехнические средства, огромный. Людям, которые прошли АТО, звуки взрывов напоминают войну, и это наносит колоссальный вред психическому здоровью. Людям преклонного возраста с огромным багажом болезней - это наносит вред физическому здоровью. Для молодых мам и их малышек - это и физическое насилие, и издевательство над здоровьем. Для животных - это огромный стресс, ужас и их убийство", - отмечает инициатор петиции Ксения Триняк.

Автор петиции отмечает, что сейчас использование пиротехнических средств в Украине регулируется постановлением 3 августа 2011 года № 839, но не выполняется, не проверяется и не регулируется органами защиты населения.

Указанной петицией президента Украины Владимира Зеленского просят рассмотреть и принять ряд законопроектов о запрете продажи и использования пиротехнических средств.

1. Запретить продажу и использование таких пиротехнических устройств как: салюты, фейерверки; хлопушки; петарды; вертушки; холодные фонтаны; файеры; ракеты; стробоскопы; установки Балет, Катюша, Дракон, Римские свечи, Вулканы; пневмохлопушки и другие.

2. Запретить продажу и использование пиротехнических устройств, которые превышают норму шума в 70 Дцб, установленную статей 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения».

3. Ввести уголовную ответственность за незаконную продажу пиротехнических средств, которые могут нанести вред жизни людей и животных и их здоровью - как физическому, так и психическому.

4. Ввести большие штрафы за незаконное использование фейерверков, петард и других пиротехнических средств, которые могут нанести вред жизни людей и животных, и их здоровью - как физическому, так и психическому.

5. В большие праздники организовать патрулирование Национальной полицией стадионов, скверов и парков на случай использования пиротехнических средств.

Отметим также, что ранее в МВД поясняли, что, например, Киевсовет запретил использование в Киеве пиротехники до окончания ООС. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Последствия использования пиротехнических средств в Украине на Новый год 2021

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Автор: Марина Григоренко