В полиции объяснили, почему не реагировали на запрещенные "канонады фейерверков"

В МВД заявили, что полиция не имеет полномочий привлекать к ответственности за фейерверки. В полиции отмечают, что только следят за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Полиция не имеет полномочий привлекать к ответственности за «канонады фейерверков». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Читайте такжеТысячи людей встретили Новый год на Софийской площади в Киеве (фоторепортаж)

«Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, например, в Киеве Киевсовет «запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества», - отметили в МВД.

При этом в ведомстве напоминают, что «в нашей стране идет война и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях».

«Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации», - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области новогодней ночью два человека получили травмы во время запуска фейерверков.