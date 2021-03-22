Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 году составили 188 миллионов гривень.

Убытки в сфере водных ресурсов в прошлом году составили 188 млн грн, в результате чего в Украине возникает дефицит питьевой воды.

Об этом во Всемирный день водных ресурсов сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"В течение 2020 года ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков. В результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды", - сказано в сообщении.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 млрд жителей Земли.

"Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным Национальной гидрометеослужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - цитирует пресс-служба Малеваного.

Чиновник подчеркнул, что пресная вода - один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.

"Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - сказал Малеваный.

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По его словам, очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин. Ведь крайне необходимо экономить воду и убирать мусор с прибрежных полос.

Напомним, ранее член НКРЭКУ Ольга Бабий заявила, что затраты украинцев на водоснабжение и водоотвод в два раза ниже, чем в Европе, и не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйства.

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Автор: Анна Бредихина