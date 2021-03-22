По словам члена Нацкомиссии Ольги Бабий, Украина находится значительно ниже по стоимости водоснабжения, чем страны Европы.

Затраты украинцев на водоснабжение и водоотвод в два раза ниже, чем в Европе, и не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола, посвященного Дню воды, сказала член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий.

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«В европейских странах установленный критерий доступности услуг водоснабжения - 4% от совокупного дохода домохозяйства. В прошлом году Нацкомиссия посчитала, что на совокупный доход среднего домохозяйства в Украине, по данным Госстата, у нас стоимость потребленной услуги водоснабжения составляет 2% от совокупного дохода домохозяйства", - сказала она.

По ее словам, Украина находится значительно ниже по стоимости водоснабжения, чем страны Европы. В каждом населенном пункте нашей страны тарифы разные, и зависят они от системы водозабора, сброса и других различных факторов.

Бабий подчеркнула, что доступность услуги водоснабжения во всех цивилизованных странах регулируют не тарифом, а другими социальными механизмами для уязвимых потребителей.

Что этому предшествовало

В конце января глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк допустил незначительный рост стоимости холодного водоснабжения из-за роста цен на электричество.

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Автор: Анна Бредихина