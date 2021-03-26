Специалисты в области экологии возмущаются, что немало «экспертов» с помощью манипуляций вместо решения важных проблем ищут «крайних».

Лоббируя интересы определенного круга лиц и перекладывая на бизнес ответственность за состояние окружающей среды, так называемые «эко-активисты» замалчивают реальные экологические проблемы, как, например, загрязнение воды и воздуха или неконтролируемая вырубка лесов, которые с началом пандемии только обострились.

Такое мнение высказали представители профессионального сообщества экологов, говорится в сюжете «5 канала».

Специалисты отмечают, что кроме давно известных проблем, с начала пандемии и, как следствие, мощной работы фарминдустрии, значительно ухудшилось качество воды. Так что без комплексной программы и профессионального контроля этой проблемы страну ждет экологическое бедствие.

«Состояние водного ресурса сегодня в Украине оставляет желать лучшего. Через воздух, через воду, что вообще очень распространенный вопрос, мы принимаем последствия недоброго добрососедства. Есть уже первые данные скрининга по Днепру и, извините, там лекарства просто зашкаливают... То есть это все никуда не девается, потому что очистительные не способны очистить от этих веществ», – констатировала эксперт ПАЭУ Марьяна Гинзула.

Впрочем, несмотря на наличие реальных экологических проблем, специалисты в очередной раз возмущаются из-за манипуляций, призванных вместо решения важных проблем находить «крайних».

При этом, убеждены специалисты в области экологии, благодаря подобным манипуляциям немало так называемых «экспертов» лоббируют интересы определенного круга лиц, параллельно ради замалчивания реальных проблем общества пытаясь переложить ответственность за экологические бедствия на бизнес или предпринимателей.

«Манипуляций в сфере охраны окружающей среды очень много. Если те или иные инициаторы определенных акций целью не имеют улучшение состояния окружающей среды, то, конечно, за этим стоят политические или экономические интересы. Украинцу очень трудно понять, реально ли это угроза, или это создана новая активность для борьбы кого-то против кого-то», – заявила президент Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

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Автор: Григорий Бондарь