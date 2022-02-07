Животные свободно переходили дорогу и совсем не боялись машин.

В Винницкой области зубры стали звездами социальных сетей. Они вышли на трассу и попали на видео, которое снял водитель. Мужчина увидел посреди дороги огромное стадо зубров и был очень поражен.

Об этом сообщается в новом сюжете ТСН.

Так, в Литинском районе Винницкой области огромные животные свободно переходили дорогу. Зубры совсем не боялись машин. Все "шествие" контролировал вожак.

Людям удалось насчитать несколько десятков зубров, больших и маленьких. Несмотря на то, что эти животные считаются очень пугливыми, их часто можно увидеть в густых лесах Винницкой области. Однако "поймать" зубров на видео удается не всегда.

Читайте такжеВ Одесском зоопарке показали новорожденных ягнят и козлят (фото)К слову, именно в Винницкой области живет самая большая популяция зубров в Украине. Там экологи насчитывают более 100 таких животных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чернобыле заметили редких птиц из Красной книги. В Радиационно-экологический биосферный заповедник прилетели гоголи.

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