Также в Раде использовали 41,4 тонны бумаги на 2,27 млн гривень.

В 2020 году аппарат Верховной Рады закупил 111 тысяч одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков на 38,50 тыс. гривень.

Об этом сообщили в ответе на запрос в Управление делами Верховной Рады общественного движения "Честно".

Также парламентарии использовали 41,4 тонны бумаги на 2,27 млн гривень.

В 2020 году в Раде напечатали 23 экземпляра текста бюджета на 2021 год с целью обработки в комитетах.

20 января 2021 года Регламентный комитет отложил на один год - до февраля 2022 года - полный переход законодательного органа на электронный документооборот (законопроект № 4586). 26 января нардепы проголосовали за законопроект - 248 голосов "в целом".

Нардепы отмечают, что потребность в отсрочке возникла из-за недавних изменений в законодательстве.

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Отметим, как сообщалось ранее, что в 2019 году аппарат Рады приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 500 пластиковых и 3500 бумажных.

27 января 2021 года Министерство цифровой трансформации сообщило, что начало разработку законопроекта, который запретит с 1 сентября государственным органам требовать у граждан бумажные документы если эта информация уже есть в реестрах.

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Автор: УНИАН