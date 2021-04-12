Малыши уже вместе с родителями смело гуляют по вольеру.

В Винницком зоопарке в течение нескольких дней родились аж четверо муфлонят.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сейчас малыши уже чувствуют себя хорошо: твердо стоят на ногах и вместе с родителями смело гуляют по вольеру. Питаются маленькие муфлонята пока маминым молоком.

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Автор: Олег Давыгора