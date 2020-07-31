В Ривненской области обнаружили более 14 тонн львовского мусора (фото)

Водитель грузовика, который вез мусор из Львова в Киевскую область, сбросил его в Ривненской области, чтобы сэкономить.

В Ривненской области правоохранители задержали водителя, который успел выгрузить за пределами свалки более 14 тонн львовского мусора.

Как сообщила пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Светлана Карачун, 30 июля местные коммунальщики стали свидетелями того, как грузовик MAN с прицепом следует к свалке возле села Жадковка Корецкого района, и обратились в полицию.

«Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля, 27-летний житель города Борисполь (Киевская область), выгрузил ориентировочно 14,5 тонн мусора. С его слов, он вез бытовые отходы из Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему посоветовали сэкономить и сбросить мусор в Корецком районе. Каких-либо документов на перевозку груза у него не было», - говорит Карачун.

По ее словам, за прошлый и текущий год, это первый случай, когда злоумышленника удалось задержать «на горячем». Хотя факты выявления львовского мусора на территории Ривненской области фиксируются регулярно.

Сейчас автомобиль помещен на территорию Корецкого отделения полиции. Решается вопрос о наложении на него ареста.

Кроме того, установлено, что автомобиль с киевской регистрацией принадлежит другому физическому лицу - частному предпринимателю.

По факту загрязнения земель следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершенному преступлению. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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