В Одессе с аварийного танкера «Делфи» произошла утечка топлива

Пляж «Дельфин», на котором находится аварийное судно, могут закрыть из-за загрязнения.

В Одессе с потерпевшего крушение в 2019 году танкера «Делфи» (Delfi) произошла утечка топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе брифинга на пляже «Дельфин», возле которого находится аварийное судно.

«Сегодня появился характерный запах. По нашим данным, в танкере осталось топливо... Исходя из того, что судно - в подвижной среде, вылилось топливо», - сказал Труханов.

Он заявил, что руководство города неоднократно обращалось в различные инстанции, включая Кабинет министров Украины, с настоятельной просьбой убрать аварийное судно с побережья.

Мэр акцентировал, что ранее озвучивались, в том числе собственником танкера, предельные даты, в соответствии с которыми демонтаж или буксировка будут завершены.

Местные власти надеялись, что это произойдет до начала курортного сезона, но соответствующие обращения, как заявил мэр, не были рассмотрены должным образом.

«Никто не хочет брать на себя ответственность... Я не вижу решения этого вопроса», - акцентировал Труханов.

Он назвал происходящее вокруг судна безобразием и неспособностью столичной власти решить проблему.

«Знаю, что в Одессу на отдых из Киева собираются приехать многие чиновники, так как отдыхать в привычных местах за рубежом сейчас не могут… Предлагаю поставить вот здесь (на пляже «Дельфин» - УНИАН) топчаны. Мы обеспечим им элитный отдых – вокруг этой «красоты» и запахов... Приезжайте в Одессу, господа министры!», - подчеркнул мэр, уточнив, что публично приглашает в город профильных чиновников из столицы.

По словам Труханова, сегодня местные специалисты провели осмотр акватории пляжа, выставлены дополнительные боновые ограждения, и пляж «Дельфин», скорее всего, будет закрыт.

По словам главы комиссии по вопросам экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета Александра Иваницкого, в комиссию поступило сообщение о том, что рядом с «Делфи» появился резкий запах. Сегодня на место прибыли сотрудники муниципальной экологической лаборатории и региональной экологической комиссии, которые отобрали пробы морской воды и воздуха.

«Зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ. В частности, углеводорода», - заявил Иваницкий.

Он не смог уточнить, насколько конкретно и на какой площади превышены допустимые нормы, так как это предстоит выяснить специалистам.

Депутат надеется, что местным властям удастся ускорить демонтаж танкера через судебные инстанции.

«Капитан Одесского порта утверждает, что, согласно международному морскому праву, в течение года без согласия собственника нельзя самовольно производить демонтаж», - пояснил Иваницкий.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.