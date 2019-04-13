Прибрежная акватория Азовского моря в Запорожской области объявлена заказником госзначения

Площадь новосозданного заказника – 13 тысяч 115 гектаров вдоль морского побережья от Бердянского и до Приазовского района.

Прибрежная акватория Азовского моря в Запорожской области объявлена гидрологическим заказником общегосударственного значения «Приморский».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

В пресс-службе отметили, что соответствующий указ 11 апреля подписал президент Петр Порошенко.

Площадь заказника - 13 тысяч 115 гектаров вдоль морского побережья от Бердянского и до Приазовского района.

По словам Семерака, заказник «Приморский» создается для сохранения биологического разнообразия акватории Азовского моря, поскольку акватория является кормовой базой для перелетных птиц, ареалом обитания ряда редких видов флоры и фауны, нерестилищем и местом нагула многих видов рыб, в частности, краснокнижных.

«Рыбные ресурсы Азовского моря крайне истощены и нуждаются в восстановлении. Виной этому является браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнение окружающей среды. Именно этот заказник мы создаем, чтобы получить экологический коридор, который объединит все территории и объекты природно-заповедного фонда и будет способствовать восстановлению рыбных ресурсов Азовского моря», - пояснил министр.

Территория заповедника имеет большое видовое разнообразие флоры и фауны. Там обитают около 150 видов беспозвоночных животных, 80 видов рыб и около 20 видов водорослей-макрофитов. Наибольшую природоохранную ценность акватория заповедника представляет для осетра российского и севрюги обычной, которые занесены в Красную книгу Украины и международные Красные списки.

Кабинет министров должен в шестимесячный срок обеспечить соблюдение режима охраны и сохранения акватории Азовского моря, объявленной этим указом заказником общегосударственного значения, с сохранением рыболовства.