В Саудовской Аравии за 23 миллиарда долларов создадут крупнейший в мире парк

Один из крупнейших в мире проектов озеленения городов, Зеленый Рияд, предполагает высадку 7,5 миллионов деревьев.

Крупнейший в мире парк с огромными открытыми зелеными зонами будет создан в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках проекта по предотвращению климатических изменений на сумму 22,9 млрд. долларов.

Четыре проекта - Парк короля Салмана, Спортивный бульвар, Зеленый Эр-Рияд, Рияд и Арт - станут частью программы "Качество жизни", которая должна быть реализована до 2030 года, пишет ТСН со ссылкой на Arab News.

Данная программа также согласована с программой устойчивого развития ООН, целью которой является предотвращение изменений климата.

Кроме создания 70 тыс. новых рабочих мест, проект будет способствовать улучшению здоровья и благополучия города, должен побуждать население к здоровому образу жизни, спорту, культуре и искусству.

Площадь короля Салмана площадью 13,4 кв. км станет крупнейшим в мире парком, с жилыми районами, отелями, комплексом королевских искусств, театрами, музеями, кинотеатрами, спортивными залами, водными объектами и ресторанами.

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Один из крупнейших в мире проектов озеленения городов, Зеленый Рияд, предполагает высадку 7,5 миллионов деревьев.

Наличие зеленых насаждений увеличится до 28 квадратных метров на душу населения с нынешних 1,7 кв.м. Для сравнения: в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения говорится о 9 кв. м. на душу населения.

Зеленый Эр-Рияд поможет снизить среднюю температуру окружающей среды на 2 градуса, и ежедневно использовать более 1 млн. куб.м. очищенных сточных вод для полива.

Спортивный бульвар - оздоровительный центр в самом центре города, будет включать профессиональную велосипедную дорожку длиной 135 километров, что позволит охватить весь город и прилегающие долины. В этом грандиозном проекте также будет расположен спортивный павильон, конюшни и спортивные трассы.

Рияд Арт будет крупнейшей в мире государственной инвестицией в области искусств, предполагающую создание "галереи без стен".

В ней будут представлена 1 тыс. произведений искусства, которые прошли через 10 отдельных программ и ежегодный фестиваль искусств, что должно привлечь художников и творцов со всего мира.

Строительство планируют начать во второй половине 2019 года.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Австралии намерено посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским климатическим соглашением.