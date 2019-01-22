"Будет катастрофа": ученый рассказал, когда в Крыму может закончиться питьевая вода

РФ нужно договариваться с Украиной по полуострову, полагает эксперт.

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупредил, что в мае в захваченном РФ Крыму может закончиться питьевая вода.

Крымский полуостров не может существовать без Украины, без воды его ждет катастрофа, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседника, России нужно договариваться с Украиной, покупать украинскую воду, в конце концов.

"…В мае может закончиться питьевая вода. Раньше через Крымский канал перебрасывалось по 300 кубометров пресной воды в секунду. Сейчас Украина этот канал перекрыла. Наши правители говорят: не беда. Будем брать воду из Кубани или Дона. Построим акведук и пустим по нему воду", — отметил ученый.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму Россия уничтожает виноградники Судакской долины

"Скоро у людей, которые живут на берегах этих рек, будут большие проблемы с водой. Она уже солоноватая, не успевает очищаться. А вы в Крым собираетесь ее перекачивать?" — поставил вопрос аналитик.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.