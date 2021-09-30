Охотнику грозит до 3-х лет ограничения свободы.

До трех лет заключения получит браконьер за охоту на оленей в пределах Чернобыльского экологического биосферного заповедника.

Как сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины, на территории заповедника правоохранители обнаружили голову оленя и окровавленные мешки с мясом.

"Эти животные малочисленны и находятся под охраной государства. Сейчас, когда популяция оленей в Чернобыльской зоне только начала восстанавливаться, браконьеры позволяют себе так нагло вторгаться на территорию заповедника и уничтожать фауну", - отмечается в сообщении.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (Незаконная охота) УК Украины.

Охотнику, согласно действующему законодательству, грозит до 3-х лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области у женщины со скандалом изъяли новорожденного олененка, которого она забрала домой.

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Автор: Инна Андалицкая