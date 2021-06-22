Зоозащитница была возмущена тем, что новорожденное животное женщина решила забрать к себе.

Новорожденный олененок со скандалом изъяли из дома в Киевской области.

Женщина нашла животное в лесу, когда собирала грибы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ей показалось, что оно умирает, поэтому забрала оленя домой, пофотографировала и на ночь накормила детской смесью.

Читайте такжеВозле киевской станции метро посреди дня разгуливал молодой олень (видео)Зоозащитница, приехавшая к женщине, рассказала, что животное буквально украли из дикой природы. И выживет ли оно теперь, под вопросом. "Ежегодно уменьшается популяция таких видов за счет именно пассивного браконьерства", - рассказала зоозащитница. Затем она вызвала полицию, что изрядно возмутило женщину, которая забрала к себе животное, и ее семью.

"Пассивное браконьерство? Да иди ты на х*й! Вон, я сказала", - слышались крики возмущенных женщин, приютивших у себя олененка.

Правоохранители собирают объяснения, а дальше будут разбираться, открывать ли протокол за незаконное изъятие животного из дикой природы. Максимальное наказание - штраф в 800 грн.

Животное отправили в фонд спасения диких животных. Вероятнее всего, олененок родился два дня назад.

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Автор: Ольга Робейко