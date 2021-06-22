Новорожденный олененок со скандалом изъяли из дома в Киевской области.
Женщина нашла животное в лесу, когда собирала грибы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ей показалось, что оно умирает, поэтому забрала оленя домой, пофотографировала и на ночь накормила детской смесью.
Читайте такжеВозле киевской станции метро посреди дня разгуливал молодой олень (видео)Зоозащитница, приехавшая к женщине, рассказала, что животное буквально украли из дикой природы. И выживет ли оно теперь, под вопросом. "Ежегодно уменьшается популяция таких видов за счет именно пассивного браконьерства", - рассказала зоозащитница. Затем она вызвала полицию, что изрядно возмутило женщину, которая забрала к себе животное, и ее семью.
"Пассивное браконьерство? Да иди ты на х*й! Вон, я сказала", - слышались крики возмущенных женщин, приютивших у себя олененка.
Правоохранители собирают объяснения, а дальше будут разбираться, открывать ли протокол за незаконное изъятие животного из дикой природы. Максимальное наказание - штраф в 800 грн.
Животное отправили в фонд спасения диких животных. Вероятнее всего, олененок родился два дня назад.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одесском зоопарке родился детеныш китайского оленя (видео)
- В китайском зоопарке публике впервые показали малыша носорога редкого вида (видео)
- Сеть ужаснуло видео с оленем, у которого в рогах застряла оторванная голова (видео 18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram