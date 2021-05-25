В последнее время животных стало больше, они все чаще приближаются к человеческим домам.

На Прикарпатье активизировались бурые медведи - они начали уничтожать домашний скот, крушить ульи. Хищников замечают не только в горах, но и возле Ивано-Франковска, в лесах, где до сих пор никогда не водились.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Ученые предупреждают: не за горами то время, когда хищника можно будет запросто встретить на помойке недалеко от села или даже города.

За последние дни в регионе появились сразу несколько сообщений о появлении бурых медведей в различных лесничествах. В частности, на частном дворе на Косовщине хищник разодрал корову, а вблизи Печенежинского лесничества медведь полакомился медом, уничтожив на пасеке 14 ульев. Кроме того, в селе Узин потащил в чащу четырех свиней.

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Ученые предупреждают, что медведь - очень опасное животное. С тех пор, когда его занесли в Красную книгу и прекратили охоту, он перестал уж слишком бояться людей. За зиму косолапые изрядно похудели, вышли из спячки, очень хотят есть, а еды нет.

Сейчас охотники, лесники и экологи сейчас обсуждают, как обезопасить жителей региона от незваного гостя. Возможно, усыпить его и перевезти обратно в горы или в заповедник. А ученые советуют немедленно начать тщательное отслеживание косолапых в Карпатах. Поскольку этих животных стало больше и мигрируют они все ближе к человеческим объятиям.

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Автор: Юрий Годован