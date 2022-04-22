Маточное поголовье лошадей Украинской верховой и Орловской рысистой породы украинской генерации нужно спасать.

На Харьковщине оказались под угрозой ценные лошади. Маточное поголовье лошадей может погибнуть, им нужна эвакуация и лекарства.

Об этом изданию Лозовая.City рассказала руководительница ОО "Ассоциации по скачкам и гонкам" Татьяна Андрейшина.

Российские оккупанты уничтожают все на своем пути. Враг убивает мирное население, разрушает города, также страдают животные. На Харьковщине нужно спасать ценное маточное поголовье лошадей Украинской верховой и Орловской рысистой породы украинской генерации.

Лошади находятся в филиале "Лозовского конного завода №124". Этот филиал относится к государственному предприятию "Коневодство Украины" и занимается выращиванием зерновых и технических культур, а также является племенным заводом по разведению лошадей. Сейчас поголовье ценных маточных лошадей находится в опасности. По словам Андрейшиной, животных нужно эвакуировать.

Если лошади погибнут, работа не одного поколения селекционеров Украины, работавших на достижение самых больших высот в конном спорте отечественных пород, будет потеряна.

"Хорошо было бы вывезти их на запад Украины. Мы разговаривали с Министерством аграрной политики, однако они сказали, что предприятие подчиняется Министерству экономики. Следовательно, этот вопрос должны решить они. Мы обратились, конечно. Но пока ответа не получили. Поэтому будет ли эвакуация-пока неизвестно. Сейчас просто наблюдаем со страхом, чтобы не было боевых действий поблизости. Неизвестно руководство ГП "Коневодство Украины" в Киеве есть на местах, или нет, потому что лошадей никто не пытается вывезти из зоны, где могут начаться боевые действия", - рассказала волонтер.

На конном заводе уже возникли проблемы с лекарствами. Животным нужны седативные препараты. Сейчас лекарства для лошадей ожидаются в гуманитарной помощи, которая прибудет из Швейцарии.

"Самое главное - это седативные препараты, то есть успокаивающие для лошадей, ведь это очень пугливые животные. Если поблизости будут обстрелы, то громкие взрывы приведут к стрессу и лошадям будет тяжело. Дай Бог, чтобы они быстрее приехали, чтобы мы могли передать в конный завод", - отметила Андрейшина.

Кроме этого существует риск, что лошади могут остаться без запасов пищи на осень и зиму. Сейчас не понятно, сможет ли Лозовский конный завод в условиях полномасштабной войны РФ против Украины начать посевную кампанию кормов и овса.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Гостомеле из-за оккупантов сгорели заживо десятки лошадей.

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