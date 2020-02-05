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"Просто свиньи": в соцсети обсуждают масштабную стихийную свалку в спальном районе Киева (фото)

11:26, 05 февраля 2020
Экология
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Свалка образовалась недалеко от озера / Фото: Владимир Кулик, Facebook

В одном из левобережных жилых массивов Киева - Осокорки - образовалась масштабная стихийная свалка из бытового мусора, фото которой вызвали волну обсуждения в соцсети.

Снимки опубликовал в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook Владимир Кулик.

"Немного о "Свалках", - говорится в короткой подписи к фото.

Среди гор мусора можно найти что угодно / Фото: Владимир Кулик, Facebook

На них видно, как, вероятно, местные жители устроили свалку прямо среди деревьев, завалив территорию бытовым мусором. Загрязненной также оказалась территория возле озера Тяглое в Дарницком районе.

В комментариях к публикации пользователи отреагировали на увиденное крайне негативно. Многие предлагают установить в этом месте камеры видеонаблюдения, кое-кто предлагает устроить физическую расправу тем, кто оставляет мусор.

По данным из соцсети, этой свалке много лет / Фото: Владимир Кулик, Facebook

"В голове не укладывается, как такое можно сделать", - пишет Марина Силенок.

"Летом туда заехал на велосипеде и о**ел от мусора", - отметил Петр Сазонов.

"Свалка уже 20 лет там! Коллекторная на этом участке, не принята на баланс", - написал Иван Душко.

"Просто свиньи", - считает Антон Борисович.

Мусора действительно много / Фото: Владимир Кулик, Facebook

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель просит депутатов Верховной Рады ускорить принятие законопроекта о запрете пластиковых пакетов.

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