"Просто свиньи": в соцсети обсуждают масштабную стихийную свалку в спальном районе Киева (фото)
В одном из левобережных жилых массивов Киева - Осокорки - образовалась масштабная стихийная свалка из бытового мусора, фото которой вызвали волну обсуждения в соцсети.
Снимки опубликовал в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook Владимир Кулик.
"Немного о "Свалках", - говорится в короткой подписи к фото.
На них видно, как, вероятно, местные жители устроили свалку прямо среди деревьев, завалив территорию бытовым мусором. Загрязненной также оказалась территория возле озера Тяглое в Дарницком районе.
В комментариях к публикации пользователи отреагировали на увиденное крайне негативно. Многие предлагают установить в этом месте камеры видеонаблюдения, кое-кто предлагает устроить физическую расправу тем, кто оставляет мусор.
"В голове не укладывается, как такое можно сделать", - пишет Марина Силенок.
"Летом туда заехал на велосипеде и о**ел от мусора", - отметил Петр Сазонов.
"Свалка уже 20 лет там! Коллекторная на этом участке, не принята на баланс", - написал Иван Душко.
"Просто свиньи", - считает Антон Борисович.
Как сообщал УНИАН, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель просит депутатов Верховной Рады ускорить принятие законопроекта о запрете пластиковых пакетов.