"Просто свиньи": в соцсети обсуждают масштабную стихийную свалку в спальном районе Киева (фото)

Мусор разбросан неподалеку от озера.

В одном из левобережных жилых массивов Киева - Осокорки - образовалась масштабная стихийная свалка из бытового мусора, фото которой вызвали волну обсуждения в соцсети.

Снимки опубликовал в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook Владимир Кулик.

"Немного о "Свалках", - говорится в короткой подписи к фото.

На них видно, как, вероятно, местные жители устроили свалку прямо среди деревьев, завалив территорию бытовым мусором. Загрязненной также оказалась территория возле озера Тяглое в Дарницком районе.

В комментариях к публикации пользователи отреагировали на увиденное крайне негативно. Многие предлагают установить в этом месте камеры видеонаблюдения, кое-кто предлагает устроить физическую расправу тем, кто оставляет мусор.

"В голове не укладывается, как такое можно сделать", - пишет Марина Силенок.

"Летом туда заехал на велосипеде и о**ел от мусора", - отметил Петр Сазонов.

"Свалка уже 20 лет там! Коллекторная на этом участке, не принята на баланс", - написал Иван Душко.

"Просто свиньи", - считает Антон Борисович.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель просит депутатов Верховной Рады ускорить принятие законопроекта о запрете пластиковых пакетов.