Рейтинг ESG охватывает крупные европейские, американские и азиатские компании.

Группа компаний «Метинвест» получила повышенную оценку в рамках мирового рейтинга ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), в рамках которого оценивают экологическую ответственность, систему управления охраной труда и человеческим капиталом, а также безопасность подрядчиков.

Кроме того, агентство высоко оценило уровень корпоративного управления холдингом, говорится в сюжете «5 канала».

Как отметили в пресс-службе «Метинвеста», аспекты ESG давно стали неотъемлемой частью кругозора компании, и для них является большой честью получить высокую оценку от них.

«Такое большое достижение – это непосредственно заслуга компании «Метинвест», того, какую политику она внедряет в целом по компании и на отдельных предприятиях. Это касается и политики управления окружающей средой, обращения с отходами, рационального использования ресурсов. Это и социальная политика», – прокомментировал достижения «Метинвеста» председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

В свою очередь финансово-экономический аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль пояснил, что этот рейтинг охватывает крупные европейские, американские и азиатские компании.

«Такая новость позволяет нам быть уверенными, что несмотря на локдауны, провал сотрудничества с МФВ, мы сможем, в первую очередь за счет металлургических экспортеров и сельхозхозяйственных, продержаться на плаву», – добавляет он.

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Автор: Иван Бойко