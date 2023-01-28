В Киевском зоопарке пополнение. Две недели назад там родилась лама гуанако. Малышку назвали Люсия.

На странице зоопарка в Facebook уже показали ламу и рассказали о ее семье. Посетители могут посмотреть на Люсию и познакомиться с ней поближе.

"В эту пятницу нашей рыженькой крошке Люсие исполняется две недели. Мама Ракель не отдоходит от нее и ее годовалой сестрички Кристи, а папа Рикардо опекает их круглосуточно. Даже ночью он стоит на страже, пока его "девченки" сладко спят!", - рассказали в зоопарке.

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Животные в зоопарках Украины

В конце осени 2022 года стало известно, что в Одесском зоопарке, несмотря на полномасштабную войну, родилась еще одна лама. Это был уже третий малыш ламы с начала вторжения РФ в Украину.

К сожалению, более 80 видов животных в Украине находятся на грани исчезновения из-за войны. Изображения этих зверей создали с помощью искусственного интеллекта, чтобы обратить внимание людей на проблему.

Несмотря на путинскую агрессию, в украинских зоопарках заботятся о животных и стараются сделать все, чтобы питомцы не ощутили на себе ужасы войны.Так, в Одесском зоопарке выкармливали детеныша дикобраза, от которого отказалась мать.

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