Киевский зоопарк готовится в зиме. Сотрудники утепляют помещения, а животные нагуливают жирок.
Об этом рассказали в пресс-службе Киевского зоологического парка
В зоопарке отметили, что в рамках подготовки к зиме:
- порции кормов увеличены на 10-15 %;
- заменили сезонную зеленую массу на сушеное разнотравье, сухофрукты, ягодно-плодовое варенье, компоты, замороженные овощи и фрукты;
- увеличили витаминно-минеральные добавки, чтобы животные получали сбалансированное и здоровое питание.
Также в зоопарке поделились, как к зиме готовятся подопечные:
- медведи перед зимним сном нагуливают жирок на меде и орехах, моркови и тыкве, рыбе и мясе, осенних ягодах и фруктах;
- приматы в уютных теплых домах пьют компоты и чай с лимоном, лакомятся печеными тыквами, орешками и сухофруктами;
- птицы живо налетают на мешанку из разных круп, семян, вареных яиц, минеральных добавок и витаминов;
- копытные лакомятся душистым луговым сеном, смакуют овощными дарами осени и витаминными гранулированными кормами, а настоящие "гурманы" приправляют свои блюда соляным лизунцем.
"В этом году введены новые подходы в работе. Теперь каждый отдел на собственных огородах, теплицах и садах выращивает свежую зелень, натуральные овощи, фрукты и ягоды", - отметили в зоопарке.
Киевский зоопарк в период войны - что известно
Оккупанты в марте обстреляли семейный экопарк "Ясногородка", в котором содержались сотни животных. В результате атаки часть из них погибла. Кроме того, пострадали и дургие частные звиринцы в области.
Киевский зоопарк, несмотря на трудности, смог принять часть животных, которых эвакуировали из опасных районов. Новым подопечным окаказали необходимую помощь и представили комфортные условия для жизни. Так, здесь приютили черепаху Тору, которая вылетела из окна на втором этаже во время ракетного обстрела оккупантов.
Кроме того, в столичном зоопарке появился новый авиарий для пернатых жителей водно-болотных угодий. Работники собственноручно создали просторный птичий вольер с условиями, приближенными к естественным.