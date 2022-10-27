В Киевском зоопарке показали, как готовятся к зиме / фото facebook.com/zoo.kyiv.ua

Киевский зоопарк готовится в зиме. Сотрудники утепляют помещения, а животные нагуливают жирок.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевского зоологического парка

В зоопарке отметили, что в рамках подготовки к зиме:

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  • порции кормов увеличены на 10-15 %;
  • заменили сезонную зеленую массу на сушеное разнотравье, сухофрукты, ягодно-плодовое варенье, компоты, замороженные овощи и фрукты;
  • увеличили витаминно-минеральные добавки, чтобы животные получали сбалансированное и здоровое питание.

Также в зоопарке поделились, как к зиме готовятся подопечные:

  • медведи перед зимним сном нагуливают жирок на меде и орехах, моркови и тыкве, рыбе и мясе, осенних ягодах и фруктах;
  • приматы в уютных теплых домах пьют компоты и чай с лимоном, лакомятся печеными тыквами, орешками и сухофруктами;
  • птицы живо налетают на мешанку из разных круп, семян, вареных яиц, минеральных добавок и витаминов;
  • копытные лакомятся душистым луговым сеном, смакуют овощными дарами осени и витаминными гранулированными кормами, а настоящие "гурманы" приправляют свои блюда соляным лизунцем.

"В этом году введены новые подходы в работе. Теперь каждый отдел на собственных огородах, теплицах и садах выращивает свежую зелень, натуральные овощи, фрукты и ягоды", - отметили в зоопарке.

Киевский зоопарк в период войны - что известно

Оккупанты в марте обстреляли семейный экопарк "Ясногородка", в котором содержались сотни животных. В результате атаки часть из них погибла. Кроме того, пострадали и дургие частные звиринцы в области.

Киевский зоопарк, несмотря на трудности, смог принять часть животных, которых эвакуировали из опасных районов. Новым подопечным окаказали необходимую помощь и представили комфортные условия для жизни. Так, здесь приютили черепаху Тору, которая вылетела из окна на втором этаже во время ракетного обстрела оккупантов. 

Кроме того, в столичном зоопарке появился новый авиарий для пернатых жителей водно-болотных угодий. Работники собственноручно создали просторный птичий вольер с условиями, приближенными к естественным.

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