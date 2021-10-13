Жителям столицы с заболеваниями дыхательной системы не советуют выходить на улицу.

Киев 13 октября вошел в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом. Норма загрязнения превышена более, чем в два раза.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair.

По состоянию на 12:00 индекс украинской столицы составляет 110 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в Киеве - опасен для чувствительных групп населения.

Загрязнение воздуха может навредить жителям столицы с заболеваниями дыхательной системы, поэтому эксперты советуют носить респираторы. Также рекомендовано закрыть окна в помещениях и включать очистители воздух. Временно стоит отказаться от занятий спор том на открытом воздухе.

Как ранее сообщал УНИАН, воздух в Киеве из-за автотранспорта больше всего загрязнен диоксидом азота. Количество диоксида азота в воздухе в столице в четыре раза превышает уровень предельно допустимой среднесуточной концентрации.

По данным Центральной геофизической обсерватории, уровень оксида углерода был в 1,5 раза выше нормы, диоксида азота – более чем в четыре раза. Эксперты отметили, что высокий уровень канцерогенов приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.

Автор: Анастасия Горбачева