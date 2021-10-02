В ВОЗ подчеркнули, что после оправления от пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о чистых источниках энергии.

В ВОЗ связали грязный воздух с тяжелым течением коронавируса. Так, плохое качество воздуха усиливает риск тяжелого течения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здоровья, заявила директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра.

"Плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому воздействие загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжелого COVID при заражении ним", – заявила Нейра, пишет 24 канал.

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Она подчеркнула, что после оправления от пандемии мировому сообществу необходимо снова задуматься о чистых источниках энергии.

Отметим, что впервые с 2005 года ВОЗ обновила рекомендации по качеству воздуха. 90% населения Земли "дышат воздухом, который не соответствует рекомендуемым стандартам ВОЗ". Согласно результатам исследований, ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают примерно 7 миллионов человек. У взрослых чаще всего диагностируют возникновение ишемической болезни сердца.

Обновлены рекомендации ВОЗ для усиления качества воздуха

ВОЗ предлагает усилить регулирование относительно 6 загрязнителей. Речь идет о частицах размером менее 10 и 2,5 микрона (обозначаются, соответственно, PM₁₀ и PM₂.₅). Они глубоко проникают в легкие, а PM₂.₅ Могут попадать даже в кровеносную систему.

Чаще всего эти частицы возникают вследствие сжигания топлива. Хотя загрязненный воздух является глобальной проблемой, в эпицентре бедствия оказались страны со средним и низким уровнем дохода.

Напомним, как писал УНИАН, в ВОЗ заявили, что загрязнение воздуха вредит здоровью людей даже в меньших концентрациях, чем считалось ранее.

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Автор: Виктория Гордиенко