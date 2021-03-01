Специалисты бьют тревогу, ведь летучие соединения могут накапливаться в организме и наносить вред здоровью.

В Киеве третий день подряд фиксируют повышенный уровень выбросов вредных веществ в воздухе. Таким образом, столица Украины вновь оказалась в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Об этом сообщает "5 канал". Так, Киев по состоянию на сейчас в мировом рейтинге IQ Air Киев занял 10 место в мире по уровню загрязнения воздуха.

"Это уже не впервые, Киев входил и в топ-5. Это связано с таким источником загрязнения как автотранспорт, потому что на него приходится в Киеве около 90%", – объясняет причину загрязнения воздуха эксперт по экологии Марина Ратушная.Читайте такжеКиев занял 22 место среди городов с самым грязным воздухом в мире

Так, в конце февраля - утром 26-го числа - индекс загрязнения воздуха равнялся 100, накануне – 160 единиц при норме в 50.

Специалисты бьют тревогу, ведь летучие соединения могут накапливаться в организме и наносить вред здоровью.

И, как отмечают эксперты, несмотря на такую катастрофическую ситуацию с качеством воздуха в столице, активисты замалчивают эту проблему.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы указывают и на другие угрозы для окружающей среды и риски для здоровья людей в Украине. Так, наша страна стремительно теряет природные экосистемы - луга, степи, реки, леса, болота.

"В некоторых областях Украины пахотные земли составляют более 80% территории. Это уничтожает природный водный "буфер" - способность ландшафта накапливать и сохранять воду, влияет на качество воды и ее баланс в целом", - отмечают в фонде.

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Автор: УНИАН