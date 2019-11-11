Редкий желтоглазый пингвин стал главной птицей года в Новой Зеландии (видео)

Данный вид птицы принадлежит к вымирающим. За 30 лет он может вообще исчезнуть с этой планеты.

Редкий желтоглазый пингвин, которого еще называют Хойхо или пингвин прекрасный, стал главным пернатым 2019 года в Новой Зеландии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Этот вид птицы принадлежит к вымирающим. Так, за 30 лет он может вообще исчезнуть с этой планеты. Желтоглазых пингвинов осталось 1700 особей.

Хойхо отличается тем, что общается с сородичами с помощью пронзительных звуков.

Голосование за лучшую птицу является важным событием в Новой Зеландии. Рекламодатели даже дают свои билборды для размещения рекламы пернатых. Зоозащитники же время надеются, что такой ажиотаж поможет привлечь внимание общества к проблеме вымирания вида.

Как сообщал УНИАН, на Южном острове Новой Зеландии обнаружили кости с лапы древнего гигантского пингвина. Существо было 1,6 метра высотой. А его вес достигал 80 килограммов. Таким образом, древний пингвин был в четыре раза тяжелее и на 40 сантиметров выше, чем императорский пингвин.