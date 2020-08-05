Императорских пингвинов в Антарктиде оказалось на 20% больше, чем считалось

Императорские пингвины живут в высотных, труднодоступных районах, где температура достигает -50 °С.

Исследователи Британской Антарктической миссии Питер Фретвел и Филипп Третен с помощью спутниковых снимков обнаружили 11 доселе неизвестных колоний императорских пингвинов в Антарктике.

Об этом они написали в научном издании Remote Sensing in Ecology and Conservation, пише Громадське.

Спутниковые снимки, которые анализировали ученые, сделал аппарат "Сентинел-1", запущенный в 2015 году Европейским космическим агентством в рамках программы "Коперник". Это приложение предусматривает слежение за изменениями земной поверхности и фиксирование последствий стихийных бедствий.

Императорские пингвины живут в высотных, труднодоступных районах, где температура достигает до -50 °С. Кроме того, им необходим лед для размножения. Поэтому изучать их трудно. Ранее исследователи изучали спутниковые снимки низкого качества (других не было) и определяли присутствие колоний пингвинов за их пометом. Но на снимках плохого качества не всегда видны такие следы от меньших колоний.

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Именно благодаря высокому разрешению "Сентинела-1" Фретвел и Третен смогли обнаружить тем же способом меньшие колонии императорских пингвинов. Если точнее, то они подтвердили существование трех, о которых сообщалось ранее (но тогда не было доказательств их существования), и открыли еще восемь новых. Всего таких колоний теперь насчитывается 61.

Особенность открытых британцами колоний - в том, что они небольшие (насчитывают несколько сотен пингвинов) и расположены близко к берегу. Последнее дает Фретвелу и Третену основания считать, что они первыми ощутят на себе последствия глобального потепления.

"То, что мы нашли эти новые колонии, - это хорошо. Но они расположены там, где, как показывают последние прогнозные модели, популяция пингвинов будет сокращаться. Птицы в этих местах - как "канарейки в шахте": нам надо внимательно следить за этими местами, чтобы понимать, как на регион влияют изменения климата", - считает Третен.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые исследуют жизнь антарктических пингвинов, чтобы предупредить снижение их популяции.

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