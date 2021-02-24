По предварительному осмотру, следов ранений на телах дельфинов не обнаружили.

На побережье острова в Мозамбике обнаружили по меньшей мере 111 тел длинноносых дельфинов, которые по неизвестным причинам выбросились на берег в течение 21-23 февраля.

Читайте такжеВ Австралии погибли 380 дельфинов, выбросившихся на берегКак передает ТСН об этом пишет издание Barrons со ссылкой на Национальную администрацию заповедников Мозамбика. Так, во время патрулирования 21 февраля специалисты обнаружили тела 25 дельфинов на побережье острова Базаруто, что является частью национального парка одноименного архипелага. Уже утром 23 февраля на том же месте мертвых дельфинов было 86.

"Команда из национального парка архипелага Базаруто в провинции Иньямбане обнаружила 86 неживых дельфинов на западном побережье острова Базаруто", - говорится в заявлении министерства.

Причины гибели дельфинов пока не установлены. Никаких видимых травм на телах не было, как и каких-то веществ в их пищеварительной системе. Власти заявили, что в настоящее время ведется расследование для установления причин их гибели.

Кроме дельфинов, в водах национального парка архипелага Базаруто, водятся киты, дюгоны, 180 различных видов птиц и других животных.

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Автор: УНИАН