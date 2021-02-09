Ученые сосредоточились на условной повседневной температурной аномалии, то есть разнице между среднесуточной и среднемесячной температурами.

Температурные аномалии напрямую влияют на экономический рост стран. К такому выводу пришли ученые из Потсдамского университета оценив поведение макроэкономических показателей в 1537 регионах 76 стран на фоне климатических изменений с 1979 по 2018 годы.

Об этом сообщает Nature Climate Change.

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Как пишет издание, ученые сосредоточились на условной повседневной температурной аномалии, то есть разнице между среднесуточной и среднемесячной температурами.

Этот показатель позволяет отследить изменение климата более детально, чем изменение среднегодовой температуры.

Авторы использовали данные научных публикаций, ERA5, Всемирного банка и ISIMIP, которые включали около 29000 наблюдений по всему миру.

Отклонения фактической среднесуточной температуры в регионе от прогнозируемой средней температуры за месяц с 1978 по 2018 годы во всем мире сопровождались падением экономического роста.

В высоких широтах и странах с высоким уровнем доходов рост снижался примерно на пять процентных пунктов, а в более бедных странах и низких широтах падение составляло уже 12 процентных пунктов.

Согласно результатам исследования, ежедневная изменчивость температуры оказывает линейное отрицательное влияние на темпы экономического роста во всех регионах. При этом в таких странах как Россия или Канада, где разница между температурами самого жаркого и холодного месяцев может достигать 40 градусов Цельсия, упадок составлял всего три процентных пункта.

В Колумбии и Индонезии, где сезонные перепады температур не превышают три градуса Цельсия, падение составляло более 10 процентных пунктов. В целом падение экономического роста варьировалось от 0 (в северных широтах) до 12 (в низких широтах) процентных пунктов и было более сильным в странах с низкими доходами на душу населения.

Прогноз ВОЗ

По прогнозам ВОЗ, в 2030-2050 годах изменение климата станет причиной дополнительных 250 тыс. смертей в год. Глобальное потепление повлечет за собой ряд масштабных проблем, в том числе и в Украине.

Украинским почвам не будет хватать влаги, а климат в нашей стране все больше будет приближаться к средиземноморскому. В перспективе в Украине можно будет выращивать мандарины.

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Автор: УНИАН