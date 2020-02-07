Как глобальное потепление превращается в самую большую угрозу человечеству (видео)

По пессимистическим прогнозам, к 2100 году таких городов, как Одесса, Мариуполь и Херсон может не быть.

В течение последних 20 лет ряд стран страдает от последствий глобального потепления.

Теперь летом в Кении выпадает снег, а зимой в Луцке цветут розы. А 2019 год побил десятки температурных рекордов.

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По прогнозам ВОЗ, в 2030-2050 годах изменение климата станет причиной дополнительных 250 тыс. смертей в год. Глобальное потепление повлечет за собой ряд масштабных проблем, в том числе и в Украине.

Так, украинским почвам не будет хватать влаги - ее дефицит уже вырос до 8%, а климат в нашей стране все больше будет приближаться к средиземноморскому. В перспективе в Украине можно будет выращивать мандарины.

С каждым годом уровень Мирового океана повышается, а вместе с ним - уровень Черного и Азовского морей. Это приводит к эрозии береговой линии и подтопления значительных участков на территории Украины.

По пессимистическим прогнозам, к 2100 году таких городов, как Одесса, Мариуполь и Херсон может не быть.

Климатологи утверждают, что предотвратить глобальное потепление можно.

Нефть и газ следует заменять возобновляемыми источниками энергии. Человечеству следует пересесть с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили и велосипеды. Остановить глобальные вырубки лесов, а также потреблять меньше мяса, ведь фермы - крупнейшие загрязнители атмосферы.