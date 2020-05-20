В Еврокомиссии представили план по поддержке биоразнообразия

Еврокомиссия предлагает к 2030 году превратить в охранные зоны треть земельного и морского фонда Европы.

Еврокомиссия в среду, 20 мая, представила план по поддержке биологического разнообразия.

Он содержит две дополняющие друг друга стратегии, пишет DW. Их цель - улучшить охрану земли и водного пространства, восстановить поврежденные экосистемы, а также доказать, что Евросоюз может быть лидером в том, что касается защиты биоразнообразия и устойчивой работы продовольственных цепочек.

Так, в рамках первой стратегии предлагается реализовать до 2030 года такие меры, как превращение в охранные зоны не менее 30% всех земельных и морских ресурсов в Европе. При этом планируется разнообразить ландшафт не менее 10% сельскохозяйственных угодий.

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Всего на меры по увеличению биоразнообразия предполагается ежегодно выделять по 20 млрд евро - из бюджета ЕС, а также национальных бюджетов и частных средств.

Вторая стратегия включает меры по улучшению качества продуктов питания и устойчивой работы продовольственных цепочек.

В частности, планируется довести до 25% долю сельскохозяйственных земель, используемых в соответствии с экологическими стандартами, а также к 2030 году посадить в Европе 3 миллиарда деревьев.

Напомним, в декабре прошлого года на встрече в Брюсселе лидеры стран Евросоюза договорились достичь нулевого баланса углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году.