Лидеры ЕС договорились довести парниковые выбросы до нуля к 2050 году

Из соглашения пока исключена Польша, чья экономика сильно зависит от угля.

На встрече в Брюсселе лидеры стран Евросоюза договорились достичь нулевого баланса углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Из соглашения пока исключена Польша, чья экономика сильно зависит от угля, передает Би-би-си. Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что некоторым странам и регионам труднее адаптироваться к принятому решению. По его словам, ЕС продолжит убеждать Польшу поддержать сделку.

Некоторые восточноевропейские государства хотели получить финансовые и ряд других гарантий, прежде чем согласиться с решением ЕС о сокращении чистого объема выбросов парниковых газов до нуля.

Чехия и Венгрия согласились участвовать только после получения заверений в том, что в окончательном варианте соглашения будет учтен вариант использования атомной энергии.

Встреча лидеров ЕС состоялась в тот момент, когда в Мадриде близились к завершению переговоры стран ООН об изменении климата.

Существуют опасения, что окончательная редакция заявления о стремлении к нулевым выбросам может быть смягчена, а основное решение отложено до следующей встречи в Глазго в конце 2020 года.

После 10-часового обсуждения на саммите было принято совместное заявление, в котором говорится, что Европейский совет одобряет цель сделать Евросоюз углеродно-нейтральным к 2050 году.

Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы парниковых газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.

В соглашении не названа Польша, но указано, что "одно государство-член на данном этапе не может взять на себя обязательство по выполнению этого показателя". Европейский совет вернется к этому вопросу в июне следующего года.

В заявлении прописано право каждой страны-участницы на принятие собственных решений в части производства энергии, в том числе использование ядерной энергии как части национальной энергетической системы.

Шарль Мишель признал, что для некоторых стран-участниц реализация соглашения будет сложной. "Мы приняли это решение с учетом многих проблем разных стран, потому что мы знаем, что важно учитывать разные национальные условия и стартовые позиции" - сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что переговоры были трудными, и приветствовал исключение Польши из соглашения. "Это правило, которое должно быть включено и в законодательный процесс, - что Польша будет двигаться к климатической нейтральности в своем собственном темпе", - сказал он.

Великобритания не принимала участия в саммите и должна покинуть Европейский союз в конце января. Однако в июне этого года правительство обнародовало сходные планы по сокращению выбросов парниковых газов в Великобритании до нуля к 2050 году. Такое обещание предполагает полный запрет автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2050 году.

Европейское зеленое соглашение включает в себя:

Так называемый механизм справедливого перехода (стоимостью 100 млрд евро), призванный помочь странам, все еще сильно зависящим от ископаемого топлива и углеродоемких процессов, перейти на возобновляемые источники энергии.

Предложения по снижению выбросов парниковых газов до 50% от уровня 1990 года или даже ниже к 2030 году - вместо текущей цели 40%.

Принятие закона, в котором будет прописано достижение ЕС к 2050 году "климатической нейтральности".

План по содействию переработке отходов и стратегия "от фермы до вилки потребителя", направленная на повышение устойчивости производства и распределения продуктов питания.

Климатическая нейтральность предполагает уравновешивание выбросов путем удаления из атмосферы парниковых газов.

Тепловые выбросы, создаваемые автомобилями и электростанциями, нейтрализуются путем удаления парниковых газов из воздуха путем посадки новых лесов или с помощью технологий улавливания углерода.