Народные депутаты предупреждают, что без надлежащего реагирования правоохранителей шантаж на экологической тематике может быстро распространиться.

Эко-терроризм становится серьезной угрозой для экономики Украины и может серьезно подорвать все попытки экономического роста после кризиса, вызванного пандемией коронавирус.

Об этом заявили сразу несколько народных депутатов, выступая в Верховной Раде, передает "5 канал".

Таким образом нардепы отреагировали на обращение одного из крупнейших инвестиционных проектов в Запорожской области, работу которого уже несколько лет блокируют псевдо-активисты и местные чиновники.

"Основанием для обращения является произвол и рейдерские действиях со стороны определенных чиновников, которые находятся на территории Запорожской области. Прикрываясь экологическими активистами, они хотят спровоцировать и поднять бунт местного населения, и тем самым сделать определенные действия в сторону рейдерских захватов", – заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам экономической и финансовой политики в АПК Артем Черноморов.

Отмечается, что с целью разъяснения ситуации, в Запорожской области восемь месяцев работала специальная экспертная группа признанных специалистов-экологов, которые установили, что предприятие не угрожает ни местной экологии, ни здоровью людей.

Таким образом, народные депутаты предупреждают: без надлежащего реагирования правоохранителей шантаж на экологической тематике может быстро распространиться. Как следствие – эко-террор может серьезно подорвать все попытки экономического роста после коронакризиса.

Автор: Григорий Бондарь