Полуголые противники глобального потепления устроили протест в парламенте Британии (фото, видео)

Активисты пытались привлечь внимание британских парламентариев к изменению климата на планете.

Противники глобального потепления провели "голый протест" в Палате общин британского парламента.

Как сообщает BBC, активисты движения Extinction Rebellion разделись и выстроились на трибуне для посетителей, попытавшись отвлечь законодателей от обсуждения Brexit и привлечь таким образом внимание к изменению климата на планете.

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На спинах активистов были написаны слоганы: "климатическая справедливость сейчас", "эко-коллапс", "хватит тратить время", добавляет Европравда со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что глаза некоторых депутатов во время обсуждения постоянно возвращаются к протестующим, а кое-кто даже не смог сдержать смешков. Один из депутатов, защищая свой сценарий, который предусматривает необходимость поддержки какого-либо соглашения с ЕС на референдуме, употребил фразу "голая правда", намекая на протестующих.

Спикер палаты общин Джон Беркоу попросил депутатов не отвлекаться от обсуждения выхода Британии из ЕС и продолжить дебаты, пишет BBC.

Полицейские вывели активистов из здания парламента. 12 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.