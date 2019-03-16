У берегов Италии найден уникальный коралловый риф

Биологи не исключают, что по соседству могут обнаружиться и другие рифы, и призывают объявить эту зону заповедной.

В Адриатическом море, у побережья итальянской коммуны Монополи, ученые обнаружили коралловый риф протяженностью по меньшей мере 2,5 км - это первая подобная находка за несколько веков.

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В отличие от более привычных нам тропических коралловых рифов, адриатические кораллы окрашены менее ярко, передает Би-би-си. Ученые объясняют это глубиной залегания рифа.

Окраску кораллам придают живущие в них микроскопические водоросли - которые, как и другие растения, существуют за счет фотосинтеза и требуют яркого освещения.

Если тропические кораллы образуются преимущественно на мелководье, куда без труда проникает яркий солнечный свет, то колония, обнаруженная в Адриатике, располагается на глубине 35-50 м, где свет уже рассеянный и возможности фотосинтеза довольно ограничены.

Такие коралловые рифы называются мезофотическими (по-гречески это значит "наполовину освещенные") и встречаются довольно редко.

В отличие от большинства коралловых рифов, колония в Адриатике образована так называемыми каменистыми кораллами, которые питаются органической материей, растворенной в окружающей воде.

При этом толщина рифа в некоторых местах достигает 2 м, что делает открытие итальянских ученых особенно редким и неожиданным.

"В начале 1990-х я работал морским биологом на Мальдивах, но мне и в голову не могло прийти, что 30 лет спустя я найду коралловый риф прямо рядом со своим домом", - сказал ведущий автор работы Джузеппе Коррьеро.

Биологи не исключают, что по соседству могут обнаружиться и другие рифы, и призывают объявить эту зону заповедной.

Известно, что когда-то в Средиземном море было немало коралловых рифов, однако подавляющее большинство из них умерло.

Сейчас кораллы в основном встречаются на западе Атлантики, а также в тропических регионах Индийского и Тихого океанов, между 30° северной и 30° южной широты (коммуна Монополи располагается на 1000 с лишним километров севернее, за 40°).

При этом тропические кораллы являются самыми уязвимыми организмами перед лицом глобального потепления. В апреле прошлого года ученые подсчитали, что всего за девять месяцев повышение температуры Мирового океана уничтожило треть Большого Барьерного рифа - крупнейшего в мире. А с 2016 года риф потерял уже половину кораллов.