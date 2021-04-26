В проекте выдвигались особые технические требования к качеству и химическому составу стали.

Украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» в кратчайшие сроки поставила в Италию 13,3 тысячи тонн уникальной стали для реализации проекта по строительству стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в материале УНИАН со ссылкой на слова управляющего директора Metinvest Europe Роберто Ре.

«В проекте выдвигались особые технические требования к качеству и химическому составу стали. Также сталь должна была соответствовать и европейским, и украинским стандартам. Кроме того, каждый лист проходил обязательную сертификацию независимыми экспертами», - сказал Ре.

Он рассказал, что как только итальянская компания Cimolai, которая проектировала и изготавливала стальные конструкции, объявила требования к материалам, стало ясно, что для проекта потребуется специальная сталь высокого качества.

«Мы сразу же обратились к нашим коллегам на «Азовстали» с просьбой изучить возможность обеспечить требуемые характеристики стали. И как только нам это подтвердили, мы сразу же связались с Cimolai и предоставили полную гарантию как качества стали, так и качества готовой продукции», - сказал Ре.

Читайте такжеКак украинская сталь укротила атомСтальные заготовки для реализации проекта были произведены на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», а затем по морю доставлены в Италию, где на заводе «Метинвеста» Trametal из них изготовили прокат. После этого стальной прокат проходил специальную термическую обработку, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых тестов.

По его словам, проект до сих пор является одним из самых крупных, с которым работала компания. Для строительства нового саркофага «Метинвест» поставил 13,3 тысячи тонн уникальной стали.

Справка УНИАН. 26 апреля 1986 года в 01:24 произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Данная техногенная катастрофа является крупнейшей за всю историю мировой ядерной энергетики по количеству погибших и пострадавших, выбросу радиоактивных веществ и экономическому ущербу.

Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг).

После этого ЧАЭС продолжала свою эксплуатацию до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3.

Всего за все время своей работы ЧАЭС сгенерировала 308,8 млрд кВт-ч электроэнергии.

Для дальнейшего предотвращения выброса РАО в атмосферу было принято решения о строительстве НБК.

29 ноября 2016 года Novarka завершила процесс надвигания НБК и его монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Стоимость строительства арки составила более 1,5 млрд евро, а срок эксплуатации - 100 лет.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установления в проектное положение в 10 раз.

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Автор: Иван Бойко