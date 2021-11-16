Предыдущие хозяева держали маленького львенка по кличке Симба для того, чтобы развлекать гостей.

Маленького спасенного львенка, который жил на территории ресторана на Прикарпатье, забрали в харьковский эко-парк.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Предыдущие хозяева держали маленького львенка по кличке Симба для того, чтобы развлекать гостей. Однако нашлись неравнодушные люди, которые пожалели животное и выкупили его.

Сообщается, что маленькому львенку около четырех месяцев. В харьковском эко-парке он должен прожить до конца года, а потом его хотят отправить в Африку. Там уже животное в одном из крупных природных парков будет адаптироваться к проживанию в дикой природе.

Как сообщал УНИАН, в харьковский экопарк прибыла большая группа новых животных из Иерусалимского зоопарка. Среди прибывших животных - гигантские кенгуру, лемуры двух видов и южноамериканские обезьянки. Новоселы уже прошли карантин и теперь обживаются в своих вольерах и привыкают к соседям. Как рассказали специалисты экопарка, формирование пар для пополнения резервных популяций редких животных – это важная составляющая их работы по сохранению видового разнообразия.

Также напомним, недавно в харьковском экопарке появился на свет детеныш тапиров. Это первый тапир, рожденный в Украине за последние 20 лет.

Автор: Олег Давыгора