Новоселы уже прошли карантин и теперь обживаются в своих вольерах.

В харьковский экопарк прибыла большая группа новых животных из Иерусалимского зоопарка.

Об этом сообщает пресс-служба "Фельдман Экопарка".

Среди прибывших животных - гигантские кенгуру, лемуры двух видов и южноамериканские обезьянки. Новоселы уже прошли карантин и теперь обживаются в своих вольерах, привыкают к соседям и зоокиперам.

Как рассказали специалисты экопарка, формирование пар для пополнения резервных популяций редких животных – это важная составляющая их работы по сохранению видового разнообразия.

"Иногда мы получаем самок из одного зоопарка, и потом ждем несколько лет, пока удастся найти для них достойного кавалера. Так, например, мы наконец получили из Иерусалимского зоопарка четырех самцов гигантских кенгуру для наших самок", - сказал заведующий научно-просветительского отдела "Фельдман Экопарка" Андрей Гапченко.

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Он также рассказал, что в экопарке держат три вида кенгуру: гигантских серых, крупных рыжих и валаби Беннета.

Как сообщал УНИАН, недавно в харьковском экопарке появился на свет детеныш тапиров. Это первый тапир, рожденный в Украине за последние 20 лет.

Автор: Олег Давыгора