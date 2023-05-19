В заповеднике рассказали, что благодаря спутниковым передачам зафиксировали уже четырех новых птиц.

В Чернобыльском заповеднике был зафиксирован новый вид птицы - мартын скальный (Larus michahellis).

Как сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, птица была замечена трансмиттером в Польше весной 2021 года. Она пролетела над заповедником 6.05.2023 г. по левому берегу реки Припять на северо-запад.

В целом ареал вида охватывает побережье Средиземного моря до Адриатики, а дальше - на юг до Туниса, Пелагских островов и Мальты, Эгейское море, Крит и Кипр. Отдельные гнездования встречаются в Центральной Европе и Великобритании.

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"Благодаря использованию спутниковых передатчиков, на заповедной территории были получены данные по четырем новым видам пернатых – орел-могильник (Венгрия), мартин Делавэрский (Польша), орел ястребиный (Франция), и вот отныне – мартын скальный", - сказано в сообщении.

Таким образом, в заповеднике зарегистрировано 226 вид птиц.

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