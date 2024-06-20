После этого китов решили вывезти в океанариум Валенсии. С

Из-за обстрелов российских оккупантов из Харькова пришлось эвакуировать двух китов-белух.

Животным по кличке Пломбир и Миранда по 14 и 15 лет соответственно. Они обитали в Харьковском городском дельфинарии, но в последние несколько месяцев город постоянно нахдится под вражескими обстрелами. В воремя одно из ударов по городу, российский снаряд упал рядом с дельфинарием, пишет Bild.

После этого китов решили вывезти в океанариум Валенсии. Сегодня же испанцы рассказали, что украинские Пломбир и Миранда благополучно прибыли к ним в океанариум после "изнурительного путешествия". В настоящее время за состоянием белух постоянно следят специалисты.

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После адаптации они составят компанию двум местным белухам по кличке Юльке и Килу.

Другие новости о животных в Харькове

В октябре 2023 года в харьковском "Фельдман Экопарке" убили всех животных, которые находились в контактной зоне для детей. Так, тогда погибли кролики, морские свинки и другие маленькие животные. Вскрытие показало, что их отравили мышьяком. Экопарк написал тогда заявление в полицию.

В настоящее время из Харьковской области волонтеры эвакуируют животных, которые постоянно страдают из-за российских атак.

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