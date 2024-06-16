Теперь животное может жить спокойной жизнью в хороших условиях.

Капибара Тоха через месяц после спасения и лечения наконец смог выйти в природный вольер. Теперь его ожидает длительная реабилитация и знакомство с другими животными. Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.

На видео можно увидеть просторный вольер и удобства, которые работники обустроили для Тохи. Среди них есть мягкое место, сделанное из сена для отдыха капибары. Также после новоселья Тоха уже успел насладиться яблоками.

Работники Киевзоо отметили, что месяц назад волонтеры вывезли Тоху с территории, которая была под постоянным обстрелом российских оккупантов.

"Животное находилось в сильном стрессе и имело контузию", - отметили в видеосообщении.

Теперь Тоха прошел этап необходимого лечения и устраивается в зеленом имении на берегу бассейна с водопадом. Посетить животное в Киевском зоологическом парке можно в конце копытного ряда возле слоновника, добавляют работники заведения.

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"Пограничники акустически задокументировали факт минного взрыва в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. Как выяснилось, на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского", - отметили в ГПСУ.

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